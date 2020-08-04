В «Зените» отреагировали на информацию о желании Малкома покинуть Россию

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о желании нападающего Малкома покинуть Россию.

«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», — цитирует Медведева РИА «Новости».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 12 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну передачу.

Ранее сообщалось, что бразилец рассчитывает вернуться в одну из европейских топ-лиг.