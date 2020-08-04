Зидан признан лучшим тренером в мире по версии L'Equipe

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером мира на данный момент по версии L'Equipe.

Также в тройку лучших вошли наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп и возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании, а также трижды завоевывал трофей Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Зидану бессрочный контракт.