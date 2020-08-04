Макгрегор высмеял Хабиба за слова о бое с Гэтжи и удалил комментарий

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал слова обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о поединке против Джастина Гэтжи.

Ранее россиянин заявил, что его будущий соперник является отличным человеком и хорошим соперником, однако в октагоне он «унесет американца в самый глубокий океан и утопит».

«Иными словами, «за клеткой я буду бегать, нагадив в штаны, а в первые десять секунд боя нырну в ноги, чтобы как следует внюхаться в его бандаж», — написал Макгрегор в Twitter.

Через некоторое время ирландец удалил свой комментарий.

28 июля промоушен объявил о том, что поединок между Нурмагомедовым и обладателем временного титула Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254.