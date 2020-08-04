Хабиб пообещал утопить Гэтжи

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тренировку американца Джастина Гэтжи, которую опубликовал в Instagram комментатор Джо Роган.

«Он должен быть готов не только к боксерскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», — прокомментировал видео Хабиб.

В то же время россиянин отметил, что американец является отличным человеком и хорошим соперником для него.

Напомним, Гэтжи станет следующим соперников Нурмагомедова.



Ранее Хабиб назвал двух ближайших соперников в UFC.