Буллит Кучерова помог «Тампе» обыграть» Вашингтон»
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«Тамба-Бэй» обыграла «Вашингтон» в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время закончилось со счетом 2:2.
В составе «Кэпиталз» точными бросками отметились Евгений Кузнецов и Рихард Паник. За «Лайтинг» отличились Никита Кучеров и Митчел Стивенс.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Тампы». Решающий бросок реализовал россиянин Никита Кучеров.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Виннипег» одержал победу над «Калгари» в матче плей-офф НХЛ.