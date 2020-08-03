Друг Кокорина признался в совершении хулиганских действий

Фигурант нашумевшего дела о потасовке в одном из столичных кафе с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий признался в совершении хулиганских действий в отношении признанного потерпевшим Виталия Соловчука. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он нанес два удара, которые не нанесли существенного вреда здоровью Соловчука.

Также Протасовицкий во время последнего слова попросил суд рассматривать дело по справедливости и не инкриминировать ему лишние акты преступления.

Ранее сообщалось, что адвокат брата нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина Вячеслав Барик будет требовать извинений от прокурора для своего клиента, Кирилла Кокорина.