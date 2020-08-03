Адвокат Кокорина: приговор в отношении Александра не изменился

Адвокат нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала итоги заседания в Мосгорсуде. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, приговор в отношении 29-летнего форварда остался в силе.

«Решением Мосгорсуда был отменен приговор по статье 213 в отношении Протасовицкого, Мамаева и Кирилла Кокорина в эпизоде с Паком. При этом приговор в отношении Александра остался без изменений. Мосгорсуд не последовал решению вышестоящей инстанции и оставил все как есть.

Мы не согласны с этим и будем обжаловать решение в кассационной инстанции», — сказала Стукалова.

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