Адвокат Кокорина: приговор в отношении Александра не изменился
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Адвокат нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала итоги заседания в Мосгорсуде. Об этом сообщает «СЭ».
По ее словам, приговор в отношении 29-летнего форварда остался в силе.
«Решением Мосгорсуда был отменен приговор по статье 213 в отношении Протасовицкого, Мамаева и Кирилла Кокорина в эпизоде с Паком. При этом приговор в отношении Александра остался без изменений. Мосгорсуд не последовал решению вышестоящей инстанции и оставил все как есть.
Мы не согласны с этим и будем обжаловать решение в кассационной инстанции», — сказала Стукалова.
Ранее сообщалось, что футболистка сборной России Надежда Карпова продолжит карьеру в «Эспаньоле».