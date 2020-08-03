Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб, передает Fussball24.de.

Тедеско возглавил столичный клуб в середине октября 2019 года. Он сменил на посту главного тренера российского специалиста Олега Кононова, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Вначале он не казался самым очевидным, но у меня было несколько дней на то, чтобы познакомиться с клубом, с городом. И я сразу почувствовал, что это будет верный шаг. «Спартак» — это российская «Бавария», — заявил специалист.

Сезон-2019/20 «Спартак» закончил на седьмой строчке, имея в активе 39 очков.

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