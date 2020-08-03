Проворов признан третьей звездой матча «Филадельфии» с «Бостоном»

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов стал третьей звездой первого матча серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

Матч завершился победой «Флайерз» со счетом 4:1, Проворов выступил в роли ассистента в одной из заброшенных шайб своей команды.

Первой звездой матча стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт, отразивший 34 броска из 35. Звание второй звезды досталось форварду «Флайерз» Михаэлю Раффлю, который набрал 2 (1+1) очка.

Ранее сообщалось, что передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Бостон».