«Колорадо» переиграл «Сент-Луис» в игре Кубка Стэнли

В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Колорадо Эвеланш» переиграл «Сент-Луис Блюз»

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Грэйвс и Назем Кадри.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Дэвид Перрон.

После этой игры счет в серии стал 1:0 в пользу «лавин».

Ранее сообщалось, что вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении в первом матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».