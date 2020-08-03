«Колорадо» переиграл «Сент-Луис» в игре Кубка Стэнли
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В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Колорадо Эвеланш» переиграл «Сент-Луис Блюз»
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Грэйвс и Назем Кадри.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Дэвид Перрон.
После этой игры счет в серии стал 1:0 в пользу «лавин».
Ранее сообщалось, что вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о поражении в первом матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс».