Семин прокомментировал слова Суркиса, который назвал его хлюпиком

Юрий Семин прокомментировал слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, который назвал специалиста хлюпиком, передает Sport24.

Напомним, функционер раскритиковал тренера за его отъезд из киевского клуба в московский «Локомотив».

«Я очень уважаю Суркиса. Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит», — сказал Семин.

Тренер отметил, что не видит никаких оскорблений в свой адрес.



Ранее Суркис назвал Семина хлюпиком.