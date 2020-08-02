Семин прокомментировал слова Суркиса, который назвал его хлюпиком
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Юрий Семин прокомментировал слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, который назвал специалиста хлюпиком, передает Sport24.
Напомним, функционер раскритиковал тренера за его отъезд из киевского клуба в московский «Локомотив».
«Я очень уважаю Суркиса. Переходя из «Динамо» в «Локомотив», я просто ехал домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит», — сказал Семин.
Тренер отметил, что не видит никаких оскорблений в свой адрес.
Ранее Суркис назвал Семина хлюпиком.