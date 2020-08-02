Новичок «Зенита» Ловрен прилетел в Санкт-Петербург

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Новичок «Зенита» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург, передает пресс-служба команды в Twitter.

«Деян Ловрен — в Петербурге! Добро пожаловать», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, хорват выступал за английский «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год.

Ранее Ярослав Ракицкий прокомментировал переход Ловрена в «Зенит».