«Спартак» опубликовал фотографии с первой тренировки Кокорина в клубе

Московский «Спартак» опубликовал в Twitter фотографии с первой тренировки нападающего Александра Кокорина в команде.

«Спартак» объявил о переходе форварда 2 августа. Контракт футболиста рассчитан на три года с возможностью продления на один сезон.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, в которых забил семь мячей, и отдал три голевые передачи. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек 31 июля.

Ранее Кокорин рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.