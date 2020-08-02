«Спартак» опубликовал фотографии с первой тренировки Кокорина в клубе
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Московский «Спартак» опубликовал в Twitter фотографии с первой тренировки нападающего Александра Кокорина в команде.
«Спартак» объявил о переходе форварда 2 августа. Контракт футболиста рассчитан на три года с возможностью продления на один сезон.
В прошедшем розыгрыше чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, в которых забил семь мячей, и отдал три голевые передачи. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек 31 июля.
Ранее Кокорин рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.
�� Знакомство с командой, тактика, практика ��— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
Фотографии первой тренировки Александра Кокорина в «Спартаке» уже у нас и на https://t.co/NYRkLvGtpQ �� pic.twitter.com/zvx8fNLnWa