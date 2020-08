«Спартак» анонсировал переход Кокорина роликом в стиле Counter-Strike

Московский «Спартак» анонсировал в Twitter переход нападающего Александра Кокорина.

Пресс-служба красно-белых опубликовала ролик в стиле компьютерной игры Counter-Strike, фанатом которой является форвард.

По информации СМИ, соглашение с футболистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год.

В прошедшем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек 31 июля.

Также форвард выступал за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи. В составе сборной России он принял участие в 47 матчах, в которых забил 12 мячей.

Ранее стала известна новая дата объявления о переходе Кокорина в «Спартак».

