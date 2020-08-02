«Спартак» анонсировал переход Кокорина роликом в стиле Counter-Strike
Московский «Спартак» анонсировал в Twitter переход нападающего Александра Кокорина.
Пресс-служба красно-белых опубликовала ролик в стиле компьютерной игры Counter-Strike, фанатом которой является форвард.
По информации СМИ, соглашение с футболистом рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год.
В прошедшем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек 31 июля.
Также форвард выступал за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи. В составе сборной России он принял участие в 47 матчах, в которых забил 12 мячей.
Ранее стала известна новая дата объявления о переходе Кокорина в «Спартак».
Go go go �� pic.twitter.com/9Eu6vSOuf1— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020