Боец UFC упал в обморок перед выходом в октагон

Американец Тревин Джайлс упал в обморок перед выходом в октагон на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173 против соотечественника Кевина Холланда, сообщает MMAJunkie.

Атлетическая комиссия штата Невада отменила бой. Причина инцидента пока не установлена. Джайлс утверждал, что готов провести поединок, однако его отправили на обследование в госпиталь.

Турнир UFC Fight Night 173 прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX в ночь на 2 августа. В главном поединке вечера Дерек Брансон одержал победу техническим нокаутом над соотечественником Эдменом Шахбазяном.

Ранее сообщалось, что бой на турнире UFC Fight Night 173 был отменен из-за коронавируса.