Слуцкая — об уходе Косторной от Тутберидзе: драматизировать не стоит

Фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе.

Напомним, 31 июля стало известно о том, что спортсменка будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

«Перешел спортсмен к другому тренеру, значит, что-то его не удовлетворяет, захотелось чего-то нового. В этом нет ничего шокирующего. Такое случалось и раньше. Переходы характерны для нашего вида спорта и не преподносились как из ряда вон выходящие. Драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были на уровне», — написала фигуристка в Instagram.

Также Слуцкая отметила, что еще некоторое время Косторная будет выступать на фундаменте, заложенном предыдущим тренером, но неизвестно, что будет потом.



Ранее Тутберидзе отписалась от Косторной в Instagram.