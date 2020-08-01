«Арсенал» стал обладателем Кубка Англии

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Лондонский «Арсенал» обыграл «Челси» в финальном матче Кубка Англии.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. За «пенсионеров» отличился Кристиан Пулишич.

Стоит отметить, что на 75 минуте был удален игрок «синих» Антонио Рюдигер.

«Канониры» стали 14-кратными обладателями старейшего трофея в мировом футболе.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Барселона» предложила контракт нападающему «Челси» Виллиану.