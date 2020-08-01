Газизов: Уруновым интересуется клуб из Европы

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, что игроком «Уфы» Остоном Уруновым интересуется европейский клуб, передает ТАСС.

«Все сейчас смеются, но по Урунову есть предложение в районе €5-6 млн. Это все знают, и это не касается Российской премьер-лиги (РПЛ). Люди, которые в футбольной теме, знают об этом. А люди, которые не соображают в этой теме, говорят о другом», — сказал Газизов.

Также гендиректор красно-белых опроверг информацию о том, что москвичи предлагают за футболиста €2 млн.

«Есть различные варианты взаимодействия: можно больше заработать от того, что игрок дальше уйдет, или за счет того, что уходит один, а приходят другие. Вы видите надстройку, якобы приходит один игрок, и из этого делаются все выводы. А что под этим, никто не знает», — добавил Газизов.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» отдаст «Химкам» в аренду двух игроков.