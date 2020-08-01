Семин рассказал о том, что не знаком с Николичем

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил о том, что не знаком с наставником «железнодорожников» Марко Николичем, передает «СЭ».

Интересно, что 1 августа специалисты в одном ряду наблюдали за ходом матча Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) «Чертаново» — «Спартак-2».

«Знакомство с Николичем? Я его не видел», — заявил Семин.



Ранее сообщалось о том, что Николич и Семин в одном ряду следят за игрой «Чертаново» — «Спартак-2».