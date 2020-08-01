Семак признан лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
В голосовании приняли участие главные тренеры команд РПЛ, капитаны клубов, эксперты «Матч Премьер», наставник сборной России Станислав Черчесов, а также представители семи спортивных изданий.
В сезоне-2019/20 сине-бело-голубые стали чемпионами России, а также обладателями Олимп — Кубка России.
7 августа команда с берегов Невы сыграет в матче за Суперкубок против московского «Локомотива».
Ранее Семак рассказал о том, что Деян Ловрен может сыграть в матче за Суперкубок.