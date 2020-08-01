Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана. Текст письма приводит «Спорт-Экспресс».

В обращении игроки выразили несогласие с отставкой специалиста, под руководством которого клуб вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел до финала Олимп — Кубка России, где уступил петербургскому «Зениту» со счетом 0:1.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в премьер-лиге», — говорится в письме.

Также футболисты попросили Воробьева вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Юрана.

Ранее министр спорта Подмосковья Роман Терюшков заявил, что не говорил Юрану о его увольнении из-за московского «Спартака».