Глава UFC не заинтересован в бое Чимаева и Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не заинтересован в проведении поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и ирландцем Конором Макгрегором.

Об этом Уайт заявил во время встречи с журналистами перед турниром UFC Fight Night 173. Видеозапись доступна в Instagram ESPN. До этого Чимаев обратился к главе UFC, попросив организовать ему три боя в один день: с Макгрегором, Хорхе Масвидалем и Нейтом Диасом.

«Нет заинтересованности в том, чтобы проводить этот бой. Конор ушел на пенсию, и сейчас он отсиживается. Посмотрим, как закончится этот год, и что будет с ним дальше. Вы знаете, что он хочет боя с Хабибом, который дерется 24 октября с Гэтжи. Посмотрим», — заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что боец ММА напал на рефери во время турнира в ОАЭ.