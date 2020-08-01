Гвардиола считает «Ливерпуль» сильнейшим соперником в карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, какого соперника считает сильнейшим в своей карьере, передает DAZN.

По его мнению, такой командой является «Ливерпуль», который в нынешнем сезоне с большим отрывом выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ), а в прошлом завоевал трофей Лиги чемпионов.

«С большим отрывом самым сильным противником является «Ливерпуль» образца последних двух лет. Они бьют все рекорды и очень сильны в плане тактики. Если ты пытаешься доминировать над ними, то они находят пространство так, как никто другой», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что гостевая форма «Ливерпуля» будет бирюзового цвета.