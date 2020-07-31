Тарасова: Плющенко создает все необходимые условия

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова порассуждала на тему того, почему фигуристы переходят в академию Евгения Плющенко, передает ТАСС.

31 июля стало известно о том, что Алена Косторная перешла от Этери Тутберидзе к Плющенко.

«Что заставляет их переходить именно к Плющенко? Он заинтересован в такой группе и создает необходимые условия. Получается, что они из одной группы перешли в другую, в которой уже достаточно много звезд. Но подпишется ли Евгений работать по 12-14 часов в день, как работали мы? Нам это было интересно, ничего невозможного в этом нет. Посмотрим, как будет в сезоне: будет ли хуже, будет ли так же, будет ли прорыв. Той же Косторной надо учить четверные. Я в любом случае хочу пожелать всем удачи», — сказала Тарасова.

Ранее Тарасова высказалась об уходе Косторной от Тутберидзе.