Почетный президент ФФККР о переходе Косторной: я крайне удивлен такому повороту событий

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал новость о том, что Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе, передает News.ru.

Напомним, Тутберидзе сообщила в Instagram, что спортсменка будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.



«Для меня это шок! Если Этери Георгиевна об этом объявила, пусть дает интервью. Это удивительно, не думал, что такое возможно. Большая неожиданность, я крайне удивлен такому повороту событий», — сказал Писеев.

Ранее Тутберидзе рассказала о том, что Косторная перейдет в академию Плющенко.