Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву

Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что новый приговор будет включать исправления, в том числе про роль стула в инциденте с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ, учесть в приговоре роль каждого осужденного при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — заявил судья.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу Кокорина и Мамаева не пришли на новое заседание.