Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд огласит решение после пересмотра приговора нападающему Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву 3 августа, сообщает РИА «Новости».

«Суд откладывает заседание на 3 августа, готовьтесь к тому, что суд уйдет на постановление», — заявил судья.

В мае 2020 года кассационный суд счел необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в эпизоде с участием главы департамента Минпромторга Дениса Пака. Также инстанция считает, что Мосгорсуд не до конца дал оценку показаниям свидетелей по драке, в результате которой пострадал водитель Виталий Соловчук.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям «хулиганство» и «нанесение побоев». Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.

В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.

6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву.