«Спартак» объявил о переходе Кокорина

Московский «Спартак» объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.

Как сообщается на официальном сайте красно-белых, соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на три года с возможностью продления на один год. Детали контракта неизвестны.

В прошедшем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек 31 июля.

Также форвард выступал за московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи. В составе сборной России он принял участие в 47 матчах, в которых забил 12 мячей.

Ранее бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко оценил переход Кокорина в столичный клуб.