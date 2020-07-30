Генеральный директор «Зенита» рассказал о продлении контракта с Дзюбой
close
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о продлении контракта с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, переговоры с 31-летним форвардом были легкими и недолгими.
«Мы подписали контракт по схеме «2+1». Надеюсь, что три следующих сезона Артем проведет на таком же уровне, на каком провел и прошлые сезоны, и будет в числе лидеров нашего клуба.
Степень проработки контракта была высокой, поэтому нам не потребовалось много времени», — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.