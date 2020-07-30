Стала известна сумма контракта, которую «Сочи» предлагал Кокорину

Нападающий Александр Кокорин мог продолжить карьеру в «Сочи». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 29-летний форвард 29 июля встречался с генеральным директором черноморского клуба Дмитрием Рубашко, который предложил Кокорину заработную плату в €1,5 млн в год + бонусы.

Отмечается, что владелец Борис Ротенберг попросил россиянина подождать его возвращения в Россию, чтобы обговорить детали трудового договора, однако Кокорин отказался ждать и решил перебраться в «Спартак».

Ранее сообщалось, что аргентинский «Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Адольфо Гайча в московский ЦСКА.