Спортивный директор «Зенита» опроверг информацию о конфликте с Семаком

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, слухи о недопонимании с российским специалистом являются глупой выдумкой.

«Кому-то просто не нравится видеть победы «Зенита», который доказывает свое превосходство не только на поле.

У меня прекрасные отношения с Семаком, в команде царит настоящая чемпионская атмосфера, именно она является залогом наших побед», — сказал Рибалта.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин в статусе свободного агента подписал контракт с московским «Спартаком».