Двоюродный брат Хабиба осенью дебютирует в UFC
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Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бойца Хабиба Нурмагомедова, осенью дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает ТАСС.
«Планируем, что Умар выступит в сентябре или октябре», — сказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Напомним, Умар Нурмагомедов должен был провести свой первый поединок 25 июля на «Бойцовском осторове» против Натаниэла Вуда, но он отложил дебют из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.
Ранее cтала известна дата следующего боя Ислама Махачева.