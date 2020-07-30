Двоюродный брат Хабиба осенью дебютирует в UFC

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бойца Хабиба Нурмагомедова, осенью дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает ТАСС.

«Планируем, что Умар выступит в сентябре или октябре», — сказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Напомним, Умар Нурмагомедов должен был провести свой первый поединок 25 июля на «Бойцовском осторове» против Натаниэла Вуда, но он отложил дебют из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова.



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