Тренер «Вашингтона» поделился впечатлениями от игры Овечкина в матче против «Каролины»

Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Тодд Рирден поделился впечатлениями от игры Александра Овечкина в товарищеском матче против «Каролины», передает сайт лиги.

«Вашингтон» победил со счетом 3:2, а россиянин оформил дубль.

«Не могу сказать, что я удивлен. Он усердно работает на тренировках. Отдается процессу с большой энергией. Все это не случайно», — сказал Ридден.



Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной».