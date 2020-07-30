«Айлендерс» переиграл «Рейнджерс» в Нью-Йоркском дерби
В очередном подготовительном матче к возобновлению розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 1:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Бовилье и Девон Тейвз.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил чешский форвард Филип Хитил.
Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин набрать очков не сумел.
Ранее сообщалось, что «Чикаго Блэкхоукс» всухую обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз».