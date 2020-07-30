Темнокожий футболист Заа рассказал о поступающих ему угрозах

Полузащитник лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа рассказал о поступающих ему на почве расовой неприязни угрозах. Об этом сообщает «Си-эн-эн».

По его словам, его личные сообщения в одной из популярных социальных сетей просто завалены оскорблениями от самых разных людей.

«Я не получаю удовольствие читать комментарии, потому что там может быть всякое. Однажды на почве расизма меня и еще троил моих одноклубников оскорбил 12-летний мальчик!

А после блокировки такие люди создают новые аккаунты и продолжают травлю», — сказал Заа.

Ранее сообщалось, что шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о прогрессе своей команды.