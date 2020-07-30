Узбек Жалолиддинов перешел в «Локомотив»

Полузащитник «Буденкора» Жасур Жалолиддинов перешел в московский «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов России.

По официальной информации, узбекский хавбек подписал с «железнодорожниками» пятилетнее трудовое соглашение, сумма которого не разглашается.

В нынешнем сезоне национального чемпионата своей страны Жалолиддинов провел восемь матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Жасур будет выступать в «Локомотиве» под 23-м номером, который до этого принадлежал Жоау Мариу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» находится в шаге от покупки полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса.