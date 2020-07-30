«Чикаго» всухую обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли
close
В очередном подготовительном матче к возобновлению розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Сент-Луис Блюз».
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой номинальных хозяев со счетом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брендон Саад, Дилан Строум и Доминик Кубалик, записавший на свой лицевой счет дубль.
Отметим, что свой следующий матч «блюзмены» проведут против «Колорадо Эвеланш».
Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан самым ценным игроком куба в регулярном сезоне НХЛ.