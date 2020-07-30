Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон
На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского «Спартака» на предстоящий сезон.
По информации источника, красно-белые вернуться к историческому дизайну джерси. Домашний комплект выполнен в красной цветовой гамме с поперечной полосой посередине, в которую вписан ромб, являющийся эмблемой клуба.
На всей футболке изображен узор, совпадающий с видом крыши стадиона «Открытие Арена».
Гостевой комплект — белый, с красной полосой на груди.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона.