Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон

На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского «Спартака» на предстоящий сезон.

По информации источника, красно-белые вернуться к историческому дизайну джерси. Домашний комплект выполнен в красной цветовой гамме с поперечной полосой посередине, в которую вписан ромб, являющийся эмблемой клуба.

На всей футболке изображен узор, совпадающий с видом крыши стадиона «Открытие Арена».

Гостевой комплект — белый, с красной полосой на груди.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона.