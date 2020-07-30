Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Каролину»
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В очередном подготовительном матче к возобновлению розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Каролины Харрикейнс».
Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, поразивший дважды ворота оппонентов.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Винсент Трошек и Теуво Терявяйнен.
Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан самым ценным игроком куба в регулярном сезоне НХЛ.