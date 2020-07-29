Арустамян рассказал о том, что в услугах Кокорина заинтересована «Рома»

Журналист Нобель Арустамян рассказал о том, куда может перейти форвард Александр Кокорин.

Напомним, права на игрока принадлежат петербургскому «Зениту».

«К Кокорину обращался тренер французского «Марселя» Андре Вилаш-Боаш. Он в нем заинтересован. Бумаги, впрочем, пока нет. Зато бумага есть от «Галатасарая». Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в €2 млн. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция — явно не его мечта и не уж точно не топовый европейский чемпионат.

На сто процентов знаю: в Кокорине всерьез заинтересована итальянская «Рома». Все упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше €2 млн. Кроме «Ромы» дельный интерес проявляли «Фиорентина» и «Наполи». Там тоже не дошло дело до официального предложения. Но были звонки, комплименты и общение», — написал Арустамян в Telegram.

Журналист утверждает, что Кокорин может продолжить карьеру в «Сочи», где он выступал во второй половине прошлого сезона на правах аренды. Московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», а также казанский «Рубин» проявляют интерес к игроку. Не исключен вариант возвращения нападающего в «Зенит».

Ранее Шамиль Газизов не стал отвечать на вопрос о переходе Кокорина в «Спартак».