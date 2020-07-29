Смолов вернулся в «Локомотив»

Футболист Федор Смолов вернулся в московский «Локомотив» из испанской «Сельты», где выступал на правах аренды, передает пресс-служба «железнодорожников».

«Футболисты «Локомотива» начали подготовку к новому сезону. Сегодня команда заселилась на базу в Баковке. К основному составу присоединился Федор Смолов, который вернулся из аренды в «Сельте», а также большая группа молодых футболистов: вратарь Савин, защитники Сильянов и Черный, полузащитники Иосифов, Файзуллин, Миронов, Максим Мухин, Титков и Петров, а также нападающий Агеев», — говорится в сообщении.

В Примере Смолов провел 14 матчей, забив два мяча.

Ранее сообщалось о том, что Смолов может перебраться в турецкий «Фенербахче».