Агент — о Смолове: он, что называется, с придурью

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о будущем игрока испанской «Сельты» Федора Смолова, передает RT.

Напомним, права на футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».

«Смолов согласился на понижение зарплаты в два раза. Но он, что называется, с придурью. Весь в наколках, как будто отсидел 15 лет в российской тюрьме. Ему хотелось как-то блеснуть. Деньги Федора давно не интересуют, за годы карьеры накопилась немалая сумма. Но на него посмотрели и поняли: скорости не хватает, движения нет, при жаркой погоде на горло себе наступить не может. Кому он там нужен? Тяжело предположить, кому в Европе нужен такой футболист, как Смолов. Разве что его возьмет петербургский «Зенит». Но я не хочу плохо говорить о Федоре. Он действительно хороший футболист. Возможно, Смолов и найдет себе команду в Европе, но с еще большим уменьшением оклада», — сказал Абрамов.

Ранее сообщалось о том, что Смолов может перебраться в турецкий «Фенербахче».