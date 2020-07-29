Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить судей после ошибок в матчах «Спартака»

Депутат Государственной Думы Александр Василенко направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой проверить судей после ошибок в матчах московского «Спартака».

В письме отмечается, что после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) судьи систематически допускают грубые ошибки, в том числе во всех, без исключения, матчах с участием московского «Спартака».

Депутат заявил, что неудовлетворительная работа арбитров может быть вызвана давлением на них со стороны криминальных структур, зарабатывающих на ставках, которые делаются на территории Украины и прибалтийских стран.

Василенко считает, что сложившаяся ситуация может вызвать недовольство фанатских сообществ и несанкционированные акции протеста, которые могут использоваться для влияния на российскую политическую повестку из-за рубежа.

Ранее Валерий Газзаев назвал провальным выступление «Спартака» в прошлом сезоне.