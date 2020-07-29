Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» интересуется Уруновым

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» интересуется футболистом клуба Остоном Уруновым, передает Sport24.

«Обращались ли к нам из «Спартака» по Урунову? Какой-то конкретики пока не добавлю к тому, что обсуждалось. Мы смотрим достаточно прагматично на любые вопросы, связанные с приобретением наших игроков. Когда выгодно, мы отпускаем, когда невыгодно — нет. Остон тренируется сейчас с командой, никаких переходов пока не случилось, кроме тех, которые мы объявили», — сказал Мурзагулов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско заняли седьмое место.

Ранее трансферный комитет московского «Локомотива» не одобрил переход Александра Кокорина.