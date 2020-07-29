Месси стал лидером по количеству незабитых пенальти в XXI веке
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке среди игроков топ-5 лиг Европы, сообщает Transfermarkt.
По информации портала, аргентинский нападающий не смог реализовать 22 11-метровых удара. Вторую строчку в списке поделили форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и экс-полузащитник «Ромы» Франческо Тотти — по 18 незабитых пенальти.
Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим дриблером в сезоне чемпионата Испании.
Лидеры по числу незабитых пенальти в XXI веке:
1. Лионель Месси («Барселона») — 22 незабитых пенальти;
2-3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 18;
2-3. Франческо Тотти («Рома») — 18.