Губернатор Алтайского края высказался о гибели жителя Барнаула от рук боксера
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отреагировал на гибель 40-летнего жителя Барнаула Павла Рохлова от рук боксера Михаила Старцева.
Трагедия произошла 26 июля. Рохлов заступился за инвалида, которого избивали Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. В результате драки 40-летний мужчина получил удар в голову сзади от боксера, после чего упал на асфальт и не смог подняться. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.
Томенко заявил, что следит за ходом расследования дела.
«Убежден, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!» — написал Томенко в Instagram.
Также губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Следственный комитет возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Старцеву грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о гибели жителя Барнаула.
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Мне в Инстаграм потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле прямо на улице на глазах у жены, у десятков прохожих. Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье 26 июля. Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость. Преступление получило серьёзный общественный резонанс. Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего.