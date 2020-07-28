Наставник киевского «Динамо» Луческу высказался о Лобановском

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о бывшем наставнике сборной СССР по футболу Валерие Лобановском. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

По его словам, легендарный советский тренер являлся одним из лучших в мировой истории.

«Вне всяких сомнении, он заслушивает всех теплых слов, которые в его адрес когда-либо говорили. Валерий Лобановский — это действительно великий человек, который внес огромный вклад в футбол.

Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем совершенно не важно, за какую команду они болели», — сказал румын.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» на завтрашнем собрании трансферного комитета обсудит предложение нападающему Александру Кокорину.