Наставник киевского «Динамо» Луческу высказался о Лобановском
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о бывшем наставнике сборной СССР по футболу Валерие Лобановском. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.
По его словам, легендарный советский тренер являлся одним из лучших в мировой истории.
«Вне всяких сомнении, он заслушивает всех теплых слов, которые в его адрес когда-либо говорили. Валерий Лобановский — это действительно великий человек, который внес огромный вклад в футбол.
Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем совершенно не важно, за какую команду они болели», — сказал румын.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» на завтрашнем собрании трансферного комитета обсудит предложение нападающему Александру Кокорину.