Тренер киевского «Динамо» Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу возложил цветы к памятнику бывшему наставнику сборной СССР Валерию Лобановскому. Об этом сообщает Tribuna.

74-летний румын посетил мемориал перед товарищеским матчем молодежной команды U-19.

Напомним, что в период с 2004 по 2016 год Луческу работал в донецком «Шахтере» и не раз нелестно высказывался в адрес легендарного советского специалиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил влияние лимита на легионеров на игру своей команды.