Бывший форвард «Зенита» Халк готов вернуться в Европу

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк высказался о своем будущем. Об этом сообщает Lance.

По его словам, он имеет на руках несколько предложений, в том числе из Португалии, Турции, Англии, Германии и Китая, в связи с чем готов рассматривать варианты перехода в другую команду.

Напомним, что контракт 34-летнего бразильца истекает в декабре нынешнего года.

С 2012 по 2016 год Халк защищал цвета петербургского «Зенита», с которым однажды выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов подписал новый контракт с клубом.