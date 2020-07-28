«Эвертон» хочет приобрести Бога

Футбольный клуб «Эвертон» хочет приобрести полузащитника итальянского «Сассуоло» Жереми Бога. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, мерсисайдский коллектив наряду с другими претендентами намерен заполучить 23-летнего ивуарийца в свои ряды.

Напомним, что в нынешнем сезоне Серии А Бога провел 34 матча, в которых сумел забить 11 мячей и отдать четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов включить защитника Рикардо Родригеса в сделку по приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.